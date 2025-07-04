В Париже владельца узбекского Anorbank похитили и освободили после уплаты выкупа

По данным французского издания Le Monde, Олимова похитили в фешенебельном районе Парижа и удерживали на вилле под Ниццей, угрожая и избивая. Издание также сообщило со слов врача парижской больницы Hôtel-Dieu, что у Олимова после освобождения были зафиксированы множественные синяки и повреждения.