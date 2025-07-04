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В Париже владельца узбекского Anorbank похитили и освободили после уплаты выкупа

Владелец узбекского цифрового банка Anorbank Кахрамонжон Олимов был похищен в Париже 23 июня и освобождён после выплаты выкупа. Информацию о похищении подтвердила пресс-служба финорганизации, подчеркнув, что инцидент не связан с операционной деятельностью банка, который продолжает работать в штатном режиме.

Источник: Life.ru

По данным французского издания Le Monde, Олимова похитили в фешенебельном районе Парижа и удерживали на вилле под Ниццей, угрожая и избивая. Издание также сообщило со слов врача парижской больницы Hôtel-Dieu, что у Олимова после освобождения были зафиксированы множественные синяки и повреждения.

Anorbank обратился к СМИ с просьбой соблюдать этические стандарты и воздерживаться от распространения непроверенной информации, чтобы не повлиять на ход расследования и не нарушать личное пространство пострадавшего.

Ранее Life.ru писал, что в Азербайджане похитили 16-летнюю девушку во время занятия по изучению Корана. Похитителем оказался ахунд — местный священник.