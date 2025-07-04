МИД Украины обиделся на Венгрию из-за карикатур на «клоуна Зеленского»

Венгерского посла на Украине Антала Хейзера вызвали в Министерство иностранных дел Украины из-за распространения в Венгрии плакатов и видеороликов, в которых президента Украины Владимира Зеленского называют «клоуном» и обвиняют во втягивании Европы в конфликт. Об этом сообщили в пресс-службе украинского МИД.