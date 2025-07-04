Россиянину, заживо сжегшему сожительницу, дали 17 лет строгача

В Приморском краевом суде рассмотрели уголовное дело в отношении мужчины из Владивостока, обвиняемого в жестоком убийстве своей сожительницы. По версии следствия, в июле 2020 года на острове Русский после ссоры и совместного употребления алкоголя он облил женщину горючей жидкостью и поджег. Потерпевшая скончалась от отравления продуктами горения, а квартира полностью выгорела.