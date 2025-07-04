Россиянину, заживо сжегшему сожительницу, дали 17 лет строгача

Жителю Приморья, который во Владивостоке сжег свою сожительницу заживо, назначено окончательное наказание — 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима с дополнительным ограничением свободы на один год, сообщает региональная прокуратура. Об этом пишет РИА Новости.
В Приморском краевом суде рассмотрели уголовное дело в отношении мужчины из Владивостока, обвиняемого в жестоком убийстве своей сожительницы. По версии следствия, в июле 2020 года на острове Русский после ссоры и совместного употребления алкоголя он облил женщину горючей жидкостью и поджег. Потерпевшая скончалась от отравления продуктами горения, а квартира полностью выгорела.
Подсудимый признан виновным по статьям 105 УК РФ (убийство с особой жестокостью и общеопасным способом) и 167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества путем поджога с причинением значительного ущерба). Присяжные заседатели не нашли оснований для снисхождения.
Кроме того, с осужденного взыскано более 800 тысяч рублей в счет возмещения ущерба.
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