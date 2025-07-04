Огромный марлин утянул рыбака в открытое море

26-летний Чодапалли Ерайя из прибрежной деревни Пудимадака рыбачил на моторной лодке вместе с тремя друзьями. Они забросили снасти в Бенгальском заливе, примерно в 15 морских милях от берега. Когда Ерайя начал подтягивать леску, к приманке резко схватился огромный марлин и поплыл в открытое море.