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Огромный марлин утянул рыбака в открытое море

В индийском штате Андхра-Прадеш рыбак пропал без вести после неудачной попытки вытащить крупную рыбу, сообщает Times of India.

В индийском штате Андхра-Прадеш рыбак пропал без вести после неудачной попытки вытащить крупную рыбу, сообщает Times of India.

26-летний Чодапалли Ерайя из прибрежной деревни Пудимадака рыбачил на моторной лодке вместе с тремя друзьями. Они забросили снасти в Бенгальском заливе, примерно в 15 морских милях от берега. Когда Ерайя начал подтягивать леску, к приманке резко схватился огромный марлин и поплыл в открытое море.

Рывок был настолько мощным, что рыбак не смог удержаться на борту — марлин выдернул его из лодки и утащил в глубину. Товарищи и другие рыбаки пытались найти Ерайю, но поиски оказались безуспешными.

Представитель департамента рыболовства Анакапалле подчеркнула, что подобные случаи не редкость: крупная рыба может утащить человека в море, если тот не справляется с ее силой.

Марлин — это крупная хищная рыба длиной до пяти метров, способная развивать скорость до 110 км/ч. Она поражает добычу длинным рылом, напоминающим копье.

Ранее приехавших порыбачить на Дон отца и сына избили, облили бензином и сожгли.