Во Владивостоке водитель сбил 13-летнего школьника и скрылся

Сотрудники ГАИ Владивостока проводят разбирательство по делу о ДТП, в котором пострадал ребёнок. Инцидент произошёл на улице Татарской в районе дома 50/45. По предварительным данным, неизвестный водитель сбил 13-летнего подростка, который шёл по обочине дороги в попутном направлении. После наезда водитель скрылся с места происшествия, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморью.