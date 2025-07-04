Во Владивостоке водитель сбил 13-летнего школьника и скрылся

Сотрудники ГАИ Владивостока проводят разбирательство по делу о ДТП, в котором пострадал ребёнок. Инцидент произошёл на улице Татарской в районе дома 50/45. По предварительным данным, неизвестный водитель сбил 13-летнего подростка, который шёл по обочине дороги в попутном направлении. После наезда водитель скрылся с места происшествия, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморью.
В результате происшествия мальчик получил травмы, ему назначено амбулаторное лечение. В отношении неустановленного водителя составлены административные материалы по статье 12.24 КоАП РФ — нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью, а также по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ — оставление места ДТП.
Назначены необходимые экспертизы. По окончании проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством РФ. ГАИ просит очевидцев аварии откликнуться и предоставить информацию, которая поможет в установлении личности водителя и марки автомобиля.
Напомним, во Владивостоке в районе дома № 14 на улице Майора Филиппова произошло ДТП с участием ребёнка. Согласно предварительной информации, водитель автомобиля Nissan Juke, 1987 года рождения, двигаясь от улицы Русская в сторону улицы Полковника Фесюна, сбил 7-летнего мальчика, переходившего проезжую часть в неустановленном месте.