«Газель» с детьми зажало между двух грузовиков на трассе М-4 под Ростовом

«Газель» зажало между двумя грузовиками на трассе М-4. Видео © Telegram / SHOT.
По предварительной информации, водитель грузовика SITRAK не соблюдал безопасную дистанцию до «газели», в которой находились девятилетний и 12-летний подростки и женщина. В результате столкновения «газель» оказалась зажата между двумя грузовиками — полуприцепом Schmitz и автомобилем Mercedes-Benz Actros, который остановился перед перекрёстком на запрещающий сигнал светофора.
Как сообщили в управлении по предупреждению и ликвидации ЧС по Аксайскому району, женщина и ребёнок 2015 года рождения были госпитализированы с травмами средней степени тяжести.
Ранее Life.ru писал о смертельном ДТП с «газелью» и автобусом в Ленобласти. В результате аварии один человек погиб, ещё 12 пострадали.