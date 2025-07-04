«Газель» с детьми зажало между двух грузовиков на трассе М-4 под Ростовом

По предварительной информации, водитель грузовика SITRAK не соблюдал безопасную дистанцию до «газели», в которой находились девятилетний и 12-летний подростки и женщина. В результате столкновения «газель» оказалась зажата между двумя грузовиками — полуприцепом Schmitz и автомобилем Mercedes-Benz Actros, который остановился перед перекрёстком на запрещающий сигнал светофора.