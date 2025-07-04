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«Газель» с детьми зажало между двух грузовиков на трассе М-4 под Ростовом

В Ростовской области на автодороге М-4 «Дон» произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали женщина и двое детей. Авария случилась в четверг около 18:10 на улице Западной в Аксайском районе.

Источник: Life.ru

«Газель» зажало между двумя грузовиками на трассе М-4. Видео © Telegram / SHOT.

По предварительной информации, водитель грузовика SITRAK не соблюдал безопасную дистанцию до «газели», в которой находились девятилетний и 12-летний подростки и женщина. В результате столкновения «газель» оказалась зажата между двумя грузовиками — полуприцепом Schmitz и автомобилем Mercedes-Benz Actros, который остановился перед перекрёстком на запрещающий сигнал светофора.

Как сообщили в управлении по предупреждению и ликвидации ЧС по Аксайскому району, женщина и ребёнок 2015 года рождения были госпитализированы с травмами средней степени тяжести.

Ранее Life.ru писал о смертельном ДТП с «газелью» и автобусом в Ленобласти. В результате аварии один человек погиб, ещё 12 пострадали.