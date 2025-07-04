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Трамп приписал США победу в обеих мировых войнах

В обеих мировых войнах победили США. Об этом вновь заявил президент страны Дональд Трамп.

Трамп заявил о решающей роли США в победе в Первой и во Второй мировой войне.

В обеих мировых войнах победили США. Об этом вновь заявил президент страны Дональд Трамп.

«Мы выиграли Вторую мировую войну. Мы выиграли Первую мировую войну. Мы выиграли другие войны», — заявил Трамп на митинге в Айове. Трансляция велась на youtube-канале Right Side Broadcasting Network. При этом президент США ничего не сказал о вкладе союзников, а именно Советского союза, в разгроме нацисткой Германии.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕСША или СССР: кого сейчас в мире считают победителем во Второй Мировой войне.

В мае этого года Трамп уже заявлял, что Соединенные Штаты сделали для победы во Второй мировой войне больше, чем любая другая страна. Тогда же он выступил с инициативой отмечать День Победы 8 мая, как это принято в ряде западных стран.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко тогда назвала слова Трампа «глубоко ошибочными» и популистскими. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также напомнила американскому лидеру, что экс-президент США Франклин Рузвельт признавал решающий вклад Красной армии в победу над фашистской Германией. Она также отметила, что многие американцы утратили знания о роли США в этой войне.

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