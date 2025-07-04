В Италии считают, что Путин и Трамп договариваются за спиной Европы

«Прямая линия Вашингтон — Москва также служит этой цели: отрезать, по обоюдному согласию, европейцев от участия в переговорах по Украине», — отмечает La Stampa. В материале также сказано, что после очередного телефонного разговора Путина и Трампа стало очевидно — позиция Киева остается наиболее уязвимой из-за отсутствия ресурсов и недостаточной поддержки со стороны Запада. По мнению авторов, стратегия Москвы и Вашингтона может привести к новому формату переговоров, где Европа не будет играть ключевой роли.