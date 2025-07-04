В Красноярском крае откачали топливо с пострадавшего судна

Авария на реке Енисей произошла 8 июня. Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) Енисейского района сообщала, что судно получило пробоину на реке Енисей, из-за чего в воду попало 10−15 тонн дизельного топлива. Позже стало известно о 30 тоннах. В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре сообщили, что судно ударилось о подводное препятствие и было частично затоплено. В краевой прокуратуре сообщили РИА Новости, что судно принадлежит тюменскому предприятию «Обь-Иртышское речное пароходство». Следователи Восточного межрегионального следственного управления СК РФ на транспорте возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения водного транспорта и обращения экологически опасных веществ.