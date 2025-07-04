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Ростовский губернатор Слюсарь рассказал о трагических последствиях ночной атаки ВСУ

В ночь на 4 июля беспилотники ВСУ атаковали Ростовскую область. Ударам подверглись Азов и Миллеровский и Тарасовский районы. Один из БПЛА угодил в жилой дом, в результате чего погибла пенсионерка, бывшая учительница, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Беспилотники ВСУ повредили два жилых дома в Ростовской области.

В ночь на 4 июля беспилотники ВСУ атаковали Ростовскую область. Ударам подверглись Азов и Миллеровский и Тарасовский районы. Один из БПЛА угодил в жилой дом, в результате чего погибла пенсионерка, бывшая учительница, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

ЧП произошло в поселке Долотинка Миллеровского района. «Поврежден двухэтажный восьмиквартирный дом: обрушилась плита перекрытия. Погибла женщина-пенсионер, бывший учитель. Двадцать жителей эвакуированы», — написал Слюсарь в своем telegram-канале.

В Азове повреждены стекла в многоквартирном доме. Сейчас проводится эвакуация жильцов. Обломки другого беспилотника упали на стадион. Угроза атаки БПЛА в Ростовской области сохраняется.

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