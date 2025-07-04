В Приангарье суд взыскал с майнинговой компании 256,7 млн рублей

В январе 2025 года компания «Бит+» обратилась с иском в Арбитражный суд Иркутской области к компании «Битривер Рус» о взыскании задолженности по договору и процентов за пользование чужими деньгами. В марте этого года судом был наложен арест на имущество компании-ответчика, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на картотеку арбитражных дел.
По информации, имеющейся у истца, ответчик является лизингополучателем по шести договорам лизинга в отношении дорогостоящего оборудования.
3 июля суд удовлетворил исковые требования в полном объеме и взыскал с предприятия «Битривер Рус» задолженность в размере 250 028 692 ₽ 24 коп. и проценты в размере 6 699 048 ₽ 13 коп.
По информации из открытых источников, Компания «Бит+» является поставщиком услуг по размещению оборудования для майнинга и была основана совместно предприятиями «Эн+ групп» и группой компаний ФОКС, в которую входит «Битривер Рус». Компания «Битривер Рус» — оператор майнинговых дата-центров и импортер майнингового оборудования в России.
Ранее ИА IrkutskMedia писало о выявлении крупнейшей нелегальной майнинговой фермы в Ангарске. Масштабная работа проведена при участии специалистов Иркутскэнергосбыта. Несмотря на круглогодичный запрет майнинга в южной части Иркутской области, в городе изъято 2146 «асиков», которые были подключены к девяти трансформаторным подстанциям.