В Приангарье суд взыскал с майнинговой компании 256,7 млн рублей

В январе 2025 года компания «Бит+» обратилась с иском в Арбитражный суд Иркутской области к компании «Битривер Рус» о взыскании задолженности по договору и процентов за пользование чужими деньгами. В марте этого года судом был наложен арест на имущество компании-ответчика, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на картотеку арбитражных дел.