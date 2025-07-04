Слюсарь: Один человек погиб при ночной атаке БПЛА на Ростовскую область

Пенсионерка погибла во время атаки украинских беспилотников на Ростовскую область в ночь на 4 июля. Об этом информировал врио губернатора региона Юрий Слюсарь. По словам чиновника, БПЛА атаковали ночью Азов, Миллеровский и Тарасовский районы.
«В поселке Долотинка Миллеровского района из-за падения БПЛА был поврежден двухэтажный 8-квартирный дом, обрушилась плита перекрытия, в результате погибла женщина-пенсионер, бывший учитель. Из разрушенного дома эвакуированы 20 жителей», — написал врио губернатора в Telegram-канале, добавив, что эвакуация жильцов проводится также из многоквартирного дома в Азове, где беспилотник выбил стекла.
В регионе сохраняется угроза атаки дронов, подчеркнул Слюсарь, призвав жителей быть осторожными.
Ранее сообщалось, что в четверг, 3 июля 2025 года, Тольятти попытался атаковать беспилотник, его успешно сбили в небе над городом.
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