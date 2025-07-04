Десантники в зоне СВО получили новое оружие

«Одними из первых его начали применять в зоне СВО штурмовые подразделения Новороссийских и Ставропольских десантников на ореховском направлении в Запорожской области», — говорится в сообщении оборонного ведомства. В министерстве уточнили, что серийные 5,45-миллиметровые РПЛ-20 поступили на вооружение соединений Воздушно-десантных войск. Там также отметили, что новый пулемет превосходит ранее используемый РПКС-74 и создан с учетом опыта боевых действий и рекомендаций ВДВ.