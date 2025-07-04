Десантники в зоне СВО получили новое оружие

В Минобороны сообщили, что РПЛ-20 впервые выполнен в расцветке «Мультикам» для повышения маскировки.
Десантники из Новороссийска и Ставрополя начали использовать новый ручной пулемет РПЛ-20 с ленточным питанием на ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщило Министерство обороны России.
«Одними из первых его начали применять в зоне СВО штурмовые подразделения Новороссийских и Ставропольских десантников на ореховском направлении в Запорожской области», — говорится в сообщении оборонного ведомства. В министерстве уточнили, что серийные 5,45-миллиметровые РПЛ-20 поступили на вооружение соединений Воздушно-десантных войск. Там также отметили, что новый пулемет превосходит ранее используемый РПКС-74 и создан с учетом опыта боевых действий и рекомендаций ВДВ.
РПЛ-20 впервые выполнен в расцветке «Мультикам» для повышения маскировки. Пулемет выпускается в двух вариантах — с длиной ствола 590 и 415 мм, совместим с различным дополнительным оборудованием. По оценке военнослужащих, новая модель значительно усилила огневую мощь штурмовых подразделений и подтверждает заявленные характеристики производителя.
Ранее концерн «Калашников», который занимается разработкой и производством современного стрелкового оружия, уже поставлял российским военным модернизированные образцы, такие как пистолет-пулемет ППК-20 и управляемый боеприпас «КУБ-Э», успешно применяемые в зоне СВО. Эти боеприпасы предназначены для уничтожения небронированной техники на расстоянии и могут использоваться в любых условиях.