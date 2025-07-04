Слюсарь: из-за БПЛА в повреждённом доме обрушилась плита перекрытия

Из-за падения беспилотного летательного аппарата Вооружённых сил Украины в Ростовской области в повреждённом жилом здании обрушилась плита перекрытия, проинформировал Юрий Слюсарь.
Погибла пенсионерка, которая раньше работала учителем.
Врио губернатора региона уточнил, что инцидент случился в населённом пункте Долотинка, который находится в Миллеровском районе. Повреждения получил двухэтажный многоквартирный дом. Эвакуированы 20 человек.
«В посёлке Долотинка Миллеровского района из-за падения БПЛА был повреждён двухэтажный 8-квартирный дом, обрушилась плита перекрытия, в результате погибла женщина-пенсионер, бывший учитель. Из разрушенного дома эвакуированы 20 жителей. На место выехали оперативные службы и глава района», — написал Слюсарь в Telegram.
Врио губернатора Ростовской области рассказал, что в ночь на пятницу беспилотники ВСУ атаковали Азов, Миллеровский и Тарасовский районы.
По его словам, в Азове взрывом БПЛА были повреждены стёкла в многоквартирном доме. В настоящее время осуществляется эвакуация, по предварительным сведениям, люди не пострадали. Обломки ещё одного беспилотника упали на стадион.
«В данный момент в Ростовской области сохраняется угроза атаки БПЛА. Все силы и средства приведены в готовность и продолжают отражать атаку врага. Прошу сохранять осторожность», — говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области в результате атаки беспилотного летательного аппарата произошло возгорание на территории одного из промышленных предприятий.