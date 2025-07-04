Пенсионерка погибла в результате атаки беспилотников в Ростовской области

В Ростовской области отразили атаку украинских беспилотников на Азов, Миллеровский и Тарасовский районы, одна женщина погибла. Об этом в пятницу, 4 июля, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
— В поселке Долотинка Миллеровского района из-за падения беспилотника был поврежден двухэтажный 8-квартирный дом, обрушилась плита перекрытия. В результате погибла пенсионерка, бывший учитель. Из дома эвакуировали 20 человек, — написал он в Telegram-канале.
В Азове взрывом БПЛА были повреждены стекла в многоквартирном доме. По предварительной информации, никто не пострадал. Обломки еще одного дрона упали на стадион им. Лакомова, уточнил глава региона.
В данный момент в Ростовской области сохраняется угроза атаки беспилотников.
3 июля на один из объектов на территории Удмуртии была совершена атака беспилотников ВСУ, сообщил глава республики Александр Бречалов. Информации о погибших и пострадавших не поступало.
В этот же день губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что БПЛА попал в строящуюся секцию многоквартирного дома в Ельце. При этом взрывной волной повредило остекление в заселенной части дома, а его жителей эвакуировали.