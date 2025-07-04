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Силовики задержали сотрудника хокимията Ахангарана за коррупцию

Vaib.uz (Узбекистан. 4 июля). В Ташкентской области разоблачён и задержан очередной коррупционер из числа должностных лиц.

Источник: СГБ РУз

Как сообщили в Службе государственной безопасности, начальник одного из отделов хокимията города Ахангаран попытался нажиться на местном жителе, используя своё служебное положение.

Чиновник завоевал доверие гражданина и пообещал «помочь» с оформлением на его имя трёхкомнатной квартиры, которая в ближайшее время должна была перейти на баланс хокимията. Он уверял, что у него есть нужные связи в судебной системе, которые поспособствуют решению вопроса.

Цена такой «помощи» составила 18 500 долларов: 15 000 долларов якобы за саму квартиру и ещё 3 500 долларов — для передачи знакомым в суде.

Однако реализовать схему до конца ему не удалось. При получении первой части суммы — 9 500 долларов аванса — чиновник был задержан с поличным сотрудниками СГБ по Ташкентской области и территориального управления Департамента по борьбе с экономическими преступлениями.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следственные действия продолжаются.