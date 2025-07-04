Силовики задержали сотрудника хокимията Ахангарана за коррупцию

Чиновник завоевал доверие гражданина и пообещал «помочь» с оформлением на его имя трёхкомнатной квартиры, которая в ближайшее время должна была перейти на баланс хокимията. Он уверял, что у него есть нужные связи в судебной системе, которые поспособствуют решению вопроса.