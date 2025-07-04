Взрывчатку принесла женщина: эксперты разобрали убийство экс-мэра Луганска

О «женском» следе в теракте в Луганске, в котором 3 июля погиб экс-мэр города Манолис Пилавов, заявили российские СМИ. Эксперты рассказали aif.ru, кто стоит за убийством Пилавова.
Взрыв могла устроить террористка смертница.
Со ссылкой на оперативные службы в ЛНР СМИ сообщили о том, что по предварительным данным взрыв устроила женщина-смертница.
По некоторым данным, исполнительницу могли использовать втемную. Она могла не подозревать, что при ней находится взрывное устройство, или, зная о нем, женщина не подозревала, что его активируют, когда она приблизится к Пилавову.
Один из очевидцев рассказал СМИ, что на месте взрыва видел женщину, которая, предположительно, могла установить устройство.
За убийством Пилавова стоит СБУ.
Военный эксперт, автор сообщества в ВК «Марочко live», подполковник ЛНР Андрей Марочко уверен, что за убийством Пилавова стоят украинские спецслужбы.
"Я неоднократно говорил, что опасность террористических актов очень высока. К сожалению, мои прогнозы сбылись. Все это очень тесно коррелирует с тем что происходит на линии боевого соприкосновения. Такие действия (убийство Пилавова — ред.) со стороны Украинского государства, это, к сожалению, уже закономерность, — объяснил подполковник Марочко.
Неоднократно пытались переманить.
По словам Марочко, украинская сторона неоднократно пыталась переманить Пилавова.
«Он был бельмом на глазу у украинских боевиков и военно-политического руководства потому что Манолис Васильевич был главой города еще со времен Украины. Его неоднократно пытались переманить на свою сторону как профессионала своего дела и специалиста, но ничего не вышло», — рассказал он.
Военный эксперт отметил, что был знаком с Пилавовым больше 10 лет.
«Я с ним был знаком лично очень давно, с 2014 года. Его гибель — это большая утрата для Луганской Народной Республики. Это был выдающийся человек, патриот», — подчеркнул он.
ВСУ все все чаще вербует женщин.
Как отметил депутат Государственной думы РФ Андрей Колесник, число завербованных ВСУ женщин растет.
«В радиоперехватах слышны женские голоса, причем, это не дальняя связь, а в районе переднего края», — рассказал он.
ВСУ использует женщин для реализации различных операций. Их отправляют в составе диверсионно-разведывательных групп, они служат, медиками, связистами, операторами БПЛА.
«Если они на штурмы отправят женщин… Зеленский пытается власть свою сохранить, поэтому это все и происходит», — добавил Колесник.