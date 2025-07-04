В Красноярском крае задержали воспитателя лагеря по делу о халатности

КРАСНОЯРСК, 4 июл — РИА Новости. Воспитатель спортлагеря «Сосновый бор» в Красноярском крае, где трое подростков надругались над десятилетним ребенком, задержан в рамках расследования уголовного дела о халатности, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.
Региональный главк СК РФ во вторник сообщил, что трое подростков 11 и 13 лет 25 и 27 июня в одном из летних спортивных лагерей Красноярского края надругались над десятилетним мальчиком. Ребенок позже сообщил о произошедшем своей маме и воспитателю лагеря. Было возбуждено уголовное дело об иных насильственных действиях сексуального характера в отношении ребенка. Воспитателя спортивного лагеря «Сосновый бор» уволили после инцидента, отмечали в главном управлении по физической культуре, спорту и туризму администрации Красноярска.
Позже краевая прокуратура сообщила, что пострадавший мальчик после первого случая надругательства рассказал всё сотруднику лагеря, однако тот не принял никаких мер — и ситуация повторилась. По материалам прокуратуры органы следствия возбудили уголовное дело о халатности.
«В рамках расследования уголовного дела о халатности, возбужденного в связи с совершением преступления против половой неприкосновенности ребенка, задержан воспитатель летнего оздоровительного учреждения МАУ “Спортивно-оздоровительный комплекс “Лесной” (куда входит лагерь “Сосновый бор” — ред.)”, — говорится в сообщении ГСУ СК.
По данным ведомства, повторенное совершение преступления против ребенка стало возможным из-за халатности педагога. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.