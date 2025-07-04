В Красноярском крае задержали воспитателя лагеря по делу о халатности

Региональный главк СК РФ во вторник сообщил, что трое подростков 11 и 13 лет 25 и 27 июня в одном из летних спортивных лагерей Красноярского края надругались над десятилетним мальчиком. Ребенок позже сообщил о произошедшем своей маме и воспитателю лагеря. Было возбуждено уголовное дело об иных насильственных действиях сексуального характера в отношении ребенка. Воспитателя спортивного лагеря «Сосновый бор» уволили после инцидента, отмечали в главном управлении по физической культуре, спорту и туризму администрации Красноярска.