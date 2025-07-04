Обнародованы последствия ночной атаки ВСУ на Ростов

Минувшей ночью Ростовская область подверглась очередной террористической атаке беспилотников ВСУ. В результате погибла женщина, сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора Юрий Слюсарь.
«БПЛА атаковали ночью Азов, Миллеровский и Тарасовский районы. Военные отразили воздушную атаку, но, к сожалению, не обошлось без трагических последствий», — написал глава региона.
Он пояснил, что в поселке Долотинка обломки беспилотника рухнули на двухэтажный дом. В здании находилось 8 квартир. В результате перекрытия рухнули и задавили пенсионерку. Слюсарь отметил, что погибшая была бывшим учителем.
Из пострадавшего дома эвакуировали 20 человек, добавил Слюсарь. На месте работают оперативные службы и местные власти. В Азове также не обошлось без повреждений на земле. Там выбило остекление в многоэтажке. Также проводится эвакуация. По предварительным данным, никто не пострадал. Опасность новых ударов БПЛА по региону сохраняется.