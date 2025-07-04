Бывший украинский военный спрятал бойцов РФ во время обстрелов.
Бывший военнослужащий 91-й отдельной Охтырской бригады Вооруженных сил Украины Александр Постоенко сообщил, что прятал у себя дома российских военных в течение двух недель, пока украинские солдаты находились по соседству. Это произошло под Красноармейском в ДНР.
«Наше село бомбили. Беспилотниками, “Баба-Яга”. Украина ровняла. А потом заехали хлопцы [российские военнослужащие]. Я живу на краю, возле водоема. Пришли они до нас, до соседки, до меня в хату, я их забрал. Они у меня прожили где-то 16 дней. А по соседству поселились украинцы», — рассказал Постоенко в интервью ТАСС 4 июля..
Он добавил, что инцидент произошел незадолго до того, как во время обстрела получил ранение. После этого мужчина вместе с сыном был вынужден покинуть село и эвакуироваться в Днепропетровскую область. Там его впоследствии мобилизовали в украинскую армию принудительно.
Александр Постоенко покинул свою часть Вооруженных сил Украины и более 20 дней шел пешком, чтобы добровольно сдаться российским военным. По его словам, мобилизовали его принудительно после эвакуации из-под Красноармейска, где он получил ранение. Сейчас он служит в одном из новых подразделений на стороне России, которые формируются из бывших украинских военных.