Экс-солдат ВСУ спрятал бойцов РФ от других боевиков в своем доме в ДНР

«Наше село бомбили. Беспилотниками, “Баба-Яга”. Украина ровняла. А потом заехали хлопцы [российские военнослужащие]. Я живу на краю, возле водоема. Пришли они до нас, до соседки, до меня в хату, я их забрал. Они у меня прожили где-то 16 дней. А по соседству поселились украинцы», — рассказал Постоенко в интервью ТАСС 4 июля..