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Сергиев Посад атаковали беспилотники

Город Сергиев Посад в Московской области атаковали украинские дроны, сообщила глава городского округа Оксана Ероханова.

Источник: Оксана Ероханова | Глава Сергиево-Посадского г.о.

«В настоящий момент известно о четырех взрывах в районе микрорайона “Звездочка”. Пострадал один мужчина, его незначительно посекло осколками», — рассказала она.

Позже мэр сообщила, что из-за атаки оказалась повреждена подстанция. Без электричества оказались «Звездочка» и соседний район «Рабочий поселок».

Также в городе перекрыли въезды на улицы Октябрьскую и Симоненкова (в микрорайне «Звездочка»).

Об атаке беспилотников также рассказал врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. Из-за падения БПЛА там погибла женщина-пенсионерка: в восьмиквартирном жилом доме обрушилась плита перекрытия. Это произошло в Миллеровском районе. Также падения обломков дронов зафиксированы в городе Азове.

В июне ВСУ не раз пытались атаковать Подмосковье беспилотниками. В ночь на 26 июня было уничтожено три дрона, два из которых летели на Москву. Сергиев Посад в последний раз подвергался атаке БПЛА в январе.

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