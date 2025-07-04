Сергиев Посад атаковали беспилотники

«В настоящий момент известно о четырех взрывах в районе микрорайона “Звездочка”. Пострадал один мужчина, его незначительно посекло осколками», — рассказала она.
Позже мэр сообщила, что из-за атаки оказалась повреждена подстанция. Без электричества оказались «Звездочка» и соседний район «Рабочий поселок».
Также в городе перекрыли въезды на улицы Октябрьскую и Симоненкова (в микрорайне «Звездочка»).
Об атаке беспилотников также рассказал врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. Из-за падения БПЛА там погибла женщина-пенсионерка: в восьмиквартирном жилом доме обрушилась плита перекрытия. Это произошло в Миллеровском районе. Также падения обломков дронов зафиксированы в городе Азове.
В июне ВСУ не раз пытались атаковать Подмосковье беспилотниками. В ночь на 26 июня было уничтожено три дрона, два из которых летели на Москву. Сергиев Посад в последний раз подвергался атаке БПЛА в январе.