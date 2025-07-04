Жители Сергиева Посада остались без света из-за украинских беспилотников

По словам горожан, в различных районах Сергиева Посада были слышны четыре громких хлопка и замечен густой черный дым. «Из окна в районе хлебокомбината черный дым на Рабочем Поселке. Wi-Fi отключили, теперь мобильный работает. В Глинково электричества нет. Восточный поселок, Парковая — электричества нет. Горит подстанция на Звездочке, ближайшее время все без света. На всей Вознесенской света нет», — такие комментарии публикуют жители города в telegram-канале «Сергиев Посад Life».