Жители Сергиева Посада остались без света из-за украинских беспилотников

Сергиев Посад атаковали украинские беспилотники.
В ночь на 4 июля подмосковный Сергиев Посад подвергся атаке как минимум пяти украинских беспилотников, в результате чего значительная часть города осталась без электроэнергии. Об этом сообщают местные жители и очевидцы.
По словам горожан, в различных районах Сергиева Посада были слышны четыре громких хлопка и замечен густой черный дым. «Из окна в районе хлебокомбината черный дым на Рабочем Поселке. Wi-Fi отключили, теперь мобильный работает. В Глинково электричества нет. Восточный поселок, Парковая — электричества нет. Горит подстанция на Звездочке, ближайшее время все без света. На всей Вознесенской света нет», — такие комментарии публикуют жители города в telegram-канале «Сергиев Посад Life».
Очевидцы отмечают, что перебои с электроснабжением зафиксированы сразу в нескольких микрорайонах города, включая Глинково, Восточный поселок, Парковую улицу и Вознесенскую. По предварительным данным, причиной отключения электричества стало возгорание трансформаторной подстанции на улице Звездочка.
Жители Сергиева Посада сообщают как минимум о четырех взрывахФото: telegram-канал Сергиев Посад lifeВ Сергиев Посаде произошло возгорание на подстанции Фото: telegram-канал Сергиев Посад life.