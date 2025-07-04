Экс-директор управляющих компаний Красноярска задержана в Москве

Силовые структуры задержали Анастасию Казанцеву, бывшую директору управляющей компании «ЖСК» и соучредительницу «Холмсервис», в Москве.
Как сообщает источник «Проспекта Мира», Казанцева прибыла в столицу «по приглашению» правоохранительных органов.
В «Холмсервисе» подтвердили, что силовики посетили их офис, однако заверили, что это не связано с деятельностью компании. В то же время УК «ЖСК» опровергла информацию о проведении обысков и заявила, что о задержании Казанцевой узнали из СМИ.
По информации телеграм-канала «Борус», Казанцева сейчас находится в изоляторе временного содержания в ожидании избрания меры пресечения. Ее подозревают в хищении денежных средств и обналичивании средств управляющих компаний через подставные фирмы.
На данный момент официальные комментарии от правоохранительных органов отсутствуют.
Казанцева возглавляла УК «ЖСК» с декабря 2023 по ноябрь 2024 года и была совладельцем УК «Холмсервис» с 2010 по 2017 год. В настоящее время она является владельцем УК «Форпост» и «Гранд Лифтсервис».