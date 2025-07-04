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БПЛА атаковали Азов, Миллеровский и Тарасовский районы Ростовской области

В Ростовской области отразили массовую атаку беспилотников 4 июля 2025.

Источник: Комсомольская правда

Тарасовский, Миллеровский районы, а также город Азов пострадали в результате атаки БПЛА 4 июля 2025 года. Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

— Из-за падения беспилотника был поврежден двухэтажный 8-квартирный дом, обрушилась плита перекрытия в поселке Долотинка Миллеровского района. 20 жителей эвакуированы из разрушенного дома. В результате погибла бывший учитель, которая уже находилась на пенсии.

Кроме того, в Азове взрывом беспилотника повреждены стекла в многоквартирном доме, что в переулке Коллонтаевский. Обломки еще одного БПЛА упали на стадион имени Лакомова.

— На место выехали дежурные расчеты. Место падения оцеплено. По предварительным данным, люди не пострадали. Информацию уточняем.

Юрий Борисович добавил, что угроза атаки беспилотников в Ростовской области на утро 4 июля 2025 сохраняется.

— Прошу сохранять осторожность. Военные продолжают отражать атаку врага: все силы и средства приведены в готовность.

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