Жители Сергиева Посада проснулись от утренних взрывов

Ранним утром 4 июля атаке беспилотников ВСУ подвергся подмосковный Сергиев Посад. Об этом сообщает телеграм-канал BAZA.
По сведениям источника, по воздушным целям работают системы противовоздушной обороны. Горожане поделились, что звуки от работы ПВО начали раздаваться в районе 5 утра.
Жители слышали несколько взрывов и характерный для полета беспилотника звук. Отмечается, что в городе появился источник черного дыма. По сообщению местных властей, было слышно 4 взрыва, пострадал мужчина.
Ранее врио губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в результате атаки БПЛА погибла пенсионерка. Ее придавило плитой перекрытия в двухэтажном доме.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше