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Власти Сергиева Посада сообщили о четырех взрывах

Глава Сергиево-Посадского городского округа Подмосковья Оксана Ероханова подтвердила информацию об утренних атаках беспилотников ВСУ. Обращение к жителям размещено на ее странице в соцсети «ВКонтакте».

В результате налета беспилотников ВСУ ранен один человек.

Глава Сергиево-Посадского городского округа Подмосковья Оксана Ероханова подтвердила информацию об утренних атаках беспилотников ВСУ. Обращение к жителям размещено на ее странице в соцсети «ВКонтакте».

«Рано утром Сергиево-Посадский округ атаковали БПЛА. Известно о четырех взрывах в районе микрорайона Звездочка», — написала она.

По информации Ерохановой, в результате атаки есть раненый — местного жителя посекло осколками. Глава округа попросила жителей сохранять спокойствие и не снимать работу ПВО.

Ранее очевидцы сообщили о взрывах. По их словам, в нескольких районах города пропало электричество.

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