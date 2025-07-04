В Сергиево-Посадском округе произошло четыре взрыва при атаке БПЛА, ранен житель

Боевики ВСУ атаковали Сергиево-Посадский округ. Зафиксировано не менее четырех взрывов. В результате ударов БПЛА пострадал мужчина. Об этом сообщили в Telegram-канале местной администрации.
Известно, что взрывы произошли на территории микрорайона Звездочка. В администрации призвали незамедлительно обращаться по номеру 112 в случае необходимости помощи.
«Пострадал один мужчина, его незначительно посекло осколками. Прошу всех сохранять спокойствие, не подходить к окнам, не фотографировать работу ПВО», — сказано в уведомлении.
Кроме того, Киев нанес удары по Ростовской области. Поступила информация о погибшей женщине. Ночью атакованы Тарасовский и Миллеровский районы. Помимо прочего, БПЛА замечены над Азовом.