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Сборщик дикоросов в Хабаровском крае ушел в лес и заблудился

Спасатели отправились на поиски, но пенсионер к вечеру сам нашёл дорогу.

Источник: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В поисково-спасательный отряд (г. Комсомольск-на-Амуре) МЧС России поступило обращение от районного отдела полиции об оказании помощи в поисках 66-летнего мужчины. По предварительным данным пенсионер ушёл из поселка Снежный Комсомольского района в лес за дикоросами и не вернулся, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

В предполагаемый район местности, где мог быть мужчина, выдвинулась группа спасателей МЧС России и сотрудник полиции. Было обследовано порядка 5 километров лесного массива. Поздно вечером пришло сообщение, что пенсионер сам смог выйти из леса и добраться домой, в медицинской помощи не нуждается.

Спасатели МЧС России отмечают, что далеко не всегда заблудившееся люди могут сами найти дорогу домой и тем более провести ночь в лесу. Поэтому перед тем как отправиться для сбора ягод, грибов и других дикоросов в природную среду, следует тщательноподготовиться. Наличие заряженного мобильного телефона в большинстве случаев обеспечивает успех поисковой операции. Также жизненно необходимо изучить заранее прогноз погоды, маршрут движения, взять с собой запас воды, перекус, спички, компас, лекарства. И обязательно сообщить родственникам (друзьям, знакомым) куда вы идете, в какой район, в каком направлении, когда планируете вернуться.