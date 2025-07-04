Сборщик дикоросов в Хабаровском крае ушел в лес и заблудился

В поисково-спасательный отряд (г. Комсомольск-на-Амуре) МЧС России поступило обращение от районного отдела полиции об оказании помощи в поисках 66-летнего мужчины. По предварительным данным пенсионер ушёл из поселка Снежный Комсомольского района в лес за дикоросами и не вернулся, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
В предполагаемый район местности, где мог быть мужчина, выдвинулась группа спасателей МЧС России и сотрудник полиции. Было обследовано порядка 5 километров лесного массива. Поздно вечером пришло сообщение, что пенсионер сам смог выйти из леса и добраться домой, в медицинской помощи не нуждается.
Спасатели МЧС России отмечают, что далеко не всегда заблудившееся люди могут сами найти дорогу домой и тем более провести ночь в лесу. Поэтому перед тем как отправиться для сбора ягод, грибов и других дикоросов в природную среду, следует тщательноподготовиться. Наличие заряженного мобильного телефона в большинстве случаев обеспечивает успех поисковой операции. Также жизненно необходимо изучить заранее прогноз погоды, маршрут движения, взять с собой запас воды, перекус, спички, компас, лекарства. И обязательно сообщить родственникам (друзьям, знакомым) куда вы идете, в какой район, в каком направлении, когда планируете вернуться.