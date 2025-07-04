В Эхирит-Булагатском районе возможно нашествие саранчи

Нашествие саранчи угрожает хозяйству в Эхирит-Булагатском районе из-за засушливого лета. Местные жители очень беспокоены как это скажется на качестве их урожая. Об этом сообщил депутат Думы района Геннадий Осодоев.
— Специалисты Министерства сельского хозяйства Иркутской области обследовали поля в Эхирит-Булагатском районе. Они рассказали, что ситуация из-за засухи сложная, посевы практически уничтожены, заготовка кормов не возможна, — уточняет Геннадий Осодоев в своем сообщении.
Сейчас определяются масштабы ущерба, после чего примут решение о дальнейших действиях, как выйти из кризисной ситуации. Администрация района занимается этим в оперативном режиме.
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