В Сергиевом Посаде один человек пострадал при атаке БПЛА ВСУ

В Сергиевом Посаде зафиксирована атака БПЛА, работает ПВО. Видео © Telegram / SHOT.
В результате атаки пострадал один мужчина, он получил незначительные осколочные ранения. Ероханова призвала жителей сохранять спокойствие, не подходить к окнам и не фотографировать работу ПВО.
Местные жители также рассказали телеграм-каналу SHOT о звуках взрывов и характерном гуле моторов беспилотников с 5 утра. По их словам, в некоторых районах города пропало электричество.
В ночь на 4 июля вооружённые формирования Украины также атаковали Ростовскую область. В результате налёта беспилотников погибла пенсионерка.