Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сергиевом Посаде один человек пострадал при атаке БПЛА ВСУ

Утром 4 июля Сергиево-Посадский округ подвергся атаке вражеских БПЛА. По словам главы городского округа Оксаны Ерохановой, известно о четырёх взрывах в районе микрорайона Звёздочка.

Источник: Life.ru

В Сергиевом Посаде зафиксирована атака БПЛА, работает ПВО. Видео © Telegram / SHOT.

В результате атаки пострадал один мужчина, он получил незначительные осколочные ранения. Ероханова призвала жителей сохранять спокойствие, не подходить к окнам и не фотографировать работу ПВО.

Местные жители также рассказали телеграм-каналу SHOT о звуках взрывов и характерном гуле моторов беспилотников с 5 утра. По их словам, в некоторых районах города пропало электричество.

В ночь на 4 июля вооружённые формирования Украины также атаковали Ростовскую область. В результате налёта беспилотников погибла пенсионерка.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше