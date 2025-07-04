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Рядом с храмом в российском городе нашли ртутные отходы 1-го класса опасности

В центральной части Хабаровска, вблизи Спасо-Преображенского собора, выявлено присутствие ртути.

В центральной части Хабаровска, вблизи Спасо-Преображенского собора, выявлено присутствие ртути. Об этом сообщается в Telegram-канале Amur Mash.

Согласно информации журналистов, возле культового сооружения сформировалась несанкционированная свалка. Среди выброшенных предметов обнаружены лампы, содержащие ртуть, которые классифицируются как объекты 1-го класса опасности из-за токсичного компонента. Подобные изделия способны выделять вредные испарения и провоцировать серьёзные интоксикации.

Как сообщается на портале DVHAB.RU, земля, где размещена свалка, относится к собственности края. Природоохранная прокуратура направила представление министру имущественных отношений региона.

Отметим, что вопрос ликвидации выявленных нарушений остаётся на контроле надзорного ведомства.

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