На границе Белгородской и Харьковской областей началась операцию по формированию буферной зоны

Ранее российские военные уже начали формировать огневое кольцо вокруг украинских подразделений в районе Радьковки Харьковской области для расширения буферной зоны на границе с Белгородской областью. После взятия под контроль населенного пункта Строевка силы РФ усилили давление на позиции ВСУ, осложнив снабжение и передвижение украинских войск в этом секторе.