В Челябинской области осудят хакеров, похитивших у россиян 32 млн рублей

Фигуранты — двое жителей Еманжелинска.
Они обвиняются по пунктам «в», «г» части 3, пункту «б» части 4 статьи 158 (кража), частям 2, 3 статьи 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации) УК РФ.
По версии следствия, обвиняемые, получив каким-то образом персональные данные граждан России, «осуществляли неправомерный доступ к мобильным приложениям банков и заключали от их имени кредитные договоры, выводя денежные средства на подконтрольные счета».
С июня 2022 года по октябрь 2023-го похитили у 51 потерпевшего около 32 млн рублей.
«В ходе следствия наложены аресты на банковские счета и имущество фигурантов стоимостью свыше 7,8 млн рублей», — прокомментировали в Генпрокуратуре страны.
Уголовное дело направлено в Еманжелинский горсуд для рассмотрения по существу.