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Беспилотник ВСУ повредил электроподстанцию в Сергиевом Посаде

В подмосковном Сергиевом Посаде упавший беспилотник ВСУ повредил подстанцию. Без света остались два микрорайона, сообщила глава Сергиево-Посадского городского округа Оксана Ероханова.

Беспилотник ВСУ повредил электроподстанцию.

В подмосковном Сергиевом Посаде упавший беспилотник ВСУ повредил подстанцию. Без света остались два микрорайона, сообщила глава Сергиево-Посадского городского округа Оксана Ероханова.

«Без электричества [остались] мкр. Звездочка и Рабочий поселок», — написала она в telegram-канале. Перекрыты въезды на улицы Октябрьскую и Симоненкова. Сама глава округа находится на месте ЧП.

Ранее жители Сергиева Посада пожаловались на отсутствие электричества и рассказали о взрывах над городом. Глава округа Оксана Ероханова подтвердила информацию об атаке беспилотников ВСУ.