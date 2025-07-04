Гибель пенсионерки, эвакуация жителей и разрушение домов: Слюсарь сообщил о последствиях ночной атаки ВСУ на Ростовскую область

Несколько районов Ростовской области подверглись атаке украинских беспилотников, в результате чего погиб один человек. Об этом сообщил в своем Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.
По его данным, ночью беспилотные летательные аппараты атаковали Азов, Миллеровский и Тарасовский районы. Военным удалось отразить воздушную атаку, однако избежать жертв не получилось.
В поселке Долотинка Миллеровского района из-за падения БПЛА поврежден двухэтажный восьмиквартирный дом. Обрушилась плита перекрытия, под завалами погибла пенсионерка. Из разрушенного здания эвакуировали 20 человек. На месте работают оперативные службы и глава района.
«Из-за падения БПЛА был поврежден двухэтажный дом, обрушилась плита перекрытия, в результате погибла женщина-пенсионер, бывший учитель», — уточнил глава региона.
В Азове взрывной волной от беспилотника выбило стекла в многоквартирном доме. Жильцов эвакуируют, пострадавших нет. Еще один дрон упал на стадион имени Лакомова, территорию незамедлительно оцепили.
Слюсарь предупредил, что угроза новых атак беспилотников в регионе сохраняется. Власти и экстренные службы приведены в состояние повышенной готовности. Глава региона призвал жителей к осторожности.
«В данный момент в Ростовской области сохраняется угроза атаки БПЛА. Все силы и средства приведены в готовность и продолжают отражать атаку врага. Прошу сохранять осторожность», — заключил он.
Ранее стало известно, что в больницах на лечении находятся 36 пострадавших в результате атаки украинских БПЛА в Ижевске, среди них двое детей. Как сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, состояние еще двоих пациентов крайне тяжелое.
Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал, что лично обсудил с президентом России Владимиром Путиным последствия атаки беспилотника на завод в Ижевске. Он подчеркнул, что региональные власти окажут всю необходимую помощь родственникам погибших, а также пострадавшим жителям. Позднее правительство Удмуртии объявило о финансовой поддержке жертвам инцидента.