Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Взрывы, разрушения и массовое отключение электричества: подробности утренней атаки ВСУ по Сергиеву Посаду

Рано утром 4 июля 2025 года Сергиево-Посадский городской округ в Московской области подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В результате инцидента зафиксированы разрушения, один человек пострадал, а местные жители сообщают о перебоях с электричеством и водоснабжением. Власти призвали граждан сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности. Подробности — в материале URA.RU.

Сергиев-Посад атаковали беспилотники.

Рано утром 4 июля 2025 года Сергиево-Посадский городской округ в Московской области подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В результате инцидента зафиксированы разрушения, один человек пострадал, а местные жители сообщают о перебоях с электричеством и водоснабжением. Власти призвали граждан сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности. Подробности — в материале URA.RU.

Комментарий властей.

«Уважаемые жители. Рано утром Сергиево-Посадский округ атаковали БПЛА. В настоящий момент известно о четырех взрывах в районе микрорайона Звездочка. Пострадал один мужчина, его незначительно посекло осколками», сообщила глава Сергиево-Посадского городского округа Оксана Ероханова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Она призвала жителей не подходить к окнам, не фотографировать работу противовоздушной обороны (ПВО). Также в случае необходимости она посоветовала незамедлительно звонить в службу спасения по номеру 112.

Первое упоминание об инциденте.

По данным telegram-канала Mash, атаку осуществили как минимум пять украинских беспилотников, которые, по словам очевидцев, были направлены к местному заводу по обработке металла. Сообщалось также о том, что на территории предприятия начался пожар.

Местные жители массово сообщают о перебоях с электричеством и водоснабжением в некоторых районах города, а также о звуках сирен, сопровождавших работу ПВО. Пользователи публикуют сообщения о «громких хлопках» и дыме над заводом. Министерство обороны РФ пока не опубликовало официального заявления об инциденте.

Последствия атаки.

«В результате падения беспилотников была повреждена подстанция. Без электричества мкр. Звездочка и Рабочий поселок. Въезды на ул. Октябрьская и Симоненкова перекрыты», — позже сообщила Ероханова в telegram-канале. Глава ГО добавила, что находится на месте ЧП. Пожар на территории завода по обработке металла, по данным очевидцев, локализован, но точные масштабы разрушений пока уточняются.

Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщает, что вокзале Сергиева-Посада тоже нет электричества после повреждения подстанции. На месте образовалась очередь пассажиров, которым нужно выехать в Москву.

В Сергиевом Посаде зафиксированы разрушенияФото: Telegram-канал «Сергиев Посад life».

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше