Взрывы, разрушения и массовое отключение электричества: подробности утренней атаки ВСУ по Сергиеву Посаду

Сергиев-Посад атаковали беспилотники.
Рано утром 4 июля 2025 года Сергиево-Посадский городской округ в Московской области подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В результате инцидента зафиксированы разрушения, один человек пострадал, а местные жители сообщают о перебоях с электричеством и водоснабжением. Власти призвали граждан сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности. Подробности — в материале URA.RU.
Комментарий властей.
«Уважаемые жители. Рано утром Сергиево-Посадский округ атаковали БПЛА. В настоящий момент известно о четырех взрывах в районе микрорайона Звездочка. Пострадал один мужчина, его незначительно посекло осколками», сообщила глава Сергиево-Посадского городского округа Оксана Ероханова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Она призвала жителей не подходить к окнам, не фотографировать работу противовоздушной обороны (ПВО). Также в случае необходимости она посоветовала незамедлительно звонить в службу спасения по номеру 112.
Первое упоминание об инциденте.
По данным telegram-канала Mash, атаку осуществили как минимум пять украинских беспилотников, которые, по словам очевидцев, были направлены к местному заводу по обработке металла. Сообщалось также о том, что на территории предприятия начался пожар.
Местные жители массово сообщают о перебоях с электричеством и водоснабжением в некоторых районах города, а также о звуках сирен, сопровождавших работу ПВО. Пользователи публикуют сообщения о «громких хлопках» и дыме над заводом. Министерство обороны РФ пока не опубликовало официального заявления об инциденте.
Последствия атаки.
«В результате падения беспилотников была повреждена подстанция. Без электричества мкр. Звездочка и Рабочий поселок. Въезды на ул. Октябрьская и Симоненкова перекрыты», — позже сообщила Ероханова в telegram-канале. Глава ГО добавила, что находится на месте ЧП. Пожар на территории завода по обработке металла, по данным очевидцев, локализован, но точные масштабы разрушений пока уточняются.
Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщает, что вокзале Сергиева-Посада тоже нет электричества после повреждения подстанции. На месте образовалась очередь пассажиров, которым нужно выехать в Москву.
В Сергиевом Посаде зафиксированы разрушенияФото: Telegram-канал «Сергиев Посад life».