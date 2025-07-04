Экс-библиотекаршу арестовали за секс со несовершеннолетними

По итогам следственных мероприятий была арестована 33-летняя Эшли Бенсон, ранее занимавшая должность помощницы библиотекаря в начальной школе округа Вирокуа. Ей инкриминируют сексуальные домогательства к учащемуся со стороны работника образовательного учреждения, сексуальное насилие над ребёнком второй степени, а также половую связь с подростком шестнадцати лет или старше. После задержания её имя удалили с сайта учебного заведения.