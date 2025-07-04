Экс-библиотекаршу арестовали за секс со несовершеннолетними

В американском штате Висконсин задержали бывшую сотрудницу школьной библиотеки. Её подозревают в развратных действиях в отношении несовершеннолетних, информирует WMTV.
Расследование инициировано в середине июня 2025 года после поступления сигнала в офис шерифа округа Вернон. Информатор сообщил, что некая женщина неоднократно вступала в интимную связь с учащимися. По его данным, подобные инциденты происходили в нескольких различных локациях.
По итогам следственных мероприятий была арестована 33-летняя Эшли Бенсон, ранее занимавшая должность помощницы библиотекаря в начальной школе округа Вирокуа. Ей инкриминируют сексуальные домогательства к учащемуся со стороны работника образовательного учреждения, сексуальное насилие над ребёнком второй степени, а также половую связь с подростком шестнадцати лет или старше. После задержания её имя удалили с сайта учебного заведения.
На следующий день Бенсон предстала перед судом, установившим денежный залог в размере пяти тысяч долларов (около 400 тысяч рублей). Условия освобождения включают запрет на любые контакты с потерпевшими. Кроме того, ей запрещено находиться наедине с лицами, не достигшими совершеннолетия, без присутствия третьих лиц.
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