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Экс-библиотекаршу арестовали за секс со несовершеннолетними

В американском штате Висконсин задержали бывшую сотрудницу школьной библиотеки.

В американском штате Висконсин задержали бывшую сотрудницу школьной библиотеки. Её подозревают в развратных действиях в отношении несовершеннолетних, информирует WMTV.

Расследование инициировано в середине июня 2025 года после поступления сигнала в офис шерифа округа Вернон. Информатор сообщил, что некая женщина неоднократно вступала в интимную связь с учащимися. По его данным, подобные инциденты происходили в нескольких различных локациях.

По итогам следственных мероприятий была арестована 33-летняя Эшли Бенсон, ранее занимавшая должность помощницы библиотекаря в начальной школе округа Вирокуа. Ей инкриминируют сексуальные домогательства к учащемуся со стороны работника образовательного учреждения, сексуальное насилие над ребёнком второй степени, а также половую связь с подростком шестнадцати лет или старше. После задержания её имя удалили с сайта учебного заведения.

На следующий день Бенсон предстала перед судом, установившим денежный залог в размере пяти тысяч долларов (около 400 тысяч рублей). Условия освобождения включают запрет на любые контакты с потерпевшими. Кроме того, ей запрещено находиться наедине с лицами, не достигшими совершеннолетия, без присутствия третьих лиц.

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