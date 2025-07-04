Жители Сергиева Посада остались без света из-за украинских БПЛА

Территория Сергиево-Посадского округа подверглась атаке БПЛА утром 4 июля. Фрагменты дронов повредили подстанцию. В результате инцидента без электричества остались жители двух микрорайонов. Об этом оповестила глава Сергиево-Посадского городского округа Оксана Ероханова в Telegram-канале.
Она сообщила об отключении электроснабжения в микрорайонах Звездочка и Рабочий поселок. Кроме того, на улицах Октябрьская и Симоненкова перекрыты въезды.
«В результате падения беспилотников была повреждена подстанция… Нахожусь на месте», — написала Оксана Ероханова.
Всего зафиксировано четыре взрыва. В результате ударов БПЛА по городскому округу пострадал местный житель. Он получил незначительные ранения от падения осколков.