Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Сергиева Посада остались без света из-за украинских БПЛА

Микрорайоны Звездочка и Рабочий поселок остаются без электричества после атаки дронов на подстанцию.

Источник: Комсомольская правда

Территория Сергиево-Посадского округа подверглась атаке БПЛА утром 4 июля. Фрагменты дронов повредили подстанцию. В результате инцидента без электричества остались жители двух микрорайонов. Об этом оповестила глава Сергиево-Посадского городского округа Оксана Ероханова в Telegram-канале.

Она сообщила об отключении электроснабжения в микрорайонах Звездочка и Рабочий поселок. Кроме того, на улицах Октябрьская и Симоненкова перекрыты въезды.

«В результате падения беспилотников была повреждена подстанция… Нахожусь на месте», — написала Оксана Ероханова.

Всего зафиксировано четыре взрыва. В результате ударов БПЛА по городскому округу пострадал местный житель. Он получил незначительные ранения от падения осколков.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше