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В Сергиево-Посадском округе дрон повредил подстанцию

Подстанция была повреждена в Сергиево-Посадском округе Московской области при атаке беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава округа Оксана Ероханова.

Источник: Reuters

По ее словам, в результате без электричества остались микрорайоны Звездочка и Рабочий поселок. Въезды на улицы Октябрьская и Симоненкова перекрыты.

«Нахожусь на месте», — написала Ероханова.

Незадолго до этого она сообщила об атаке беспилотников на округ — тогда вблизи микрорайона Звездочка произошли четыре взрывы и было известно об одном пострадавшем мужчине.

24 июня украинский беспилотник попал в многоэтажный жилой дом в подмосковном Красногорске. В результате прилета загорелась квартира на 17-м этаже — возгорание оперативно ликвидировали, его площадь составила 20 кв. м. Губернатор региона Андрей Воробьев сообщил о двух пострадавших.

Вечером 3 июля военные Вооруженных сил Украины с помощью беспилотников атаковали Белгородский район Белгородской области, в результате чего пострадали два человека.

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