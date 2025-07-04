Участника СВО из Подмосковья забили до смерти во время отпуска под Волгоградом

Тело мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили 2 июля около памятника жертвам политических репрессий. Погибший, 33-летний кавалер ордена Мужества из подмосковного Раменского. Он был в отпуске и приехал в гости к боевому товарищу. По словам его жены, весной прошлого года он добровольно заключил контракт с Министерством обороны и участвовал в спецоперации.