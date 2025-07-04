Участника СВО из Подмосковья забили до смерти во время отпуска под Волгоградом

В городе Волжском Волгоградской области во время отпуска был убит участник спецоперации с позывным «Сибирь». Об этом сообщил портал V1.RU, ссылаясь на источник.
Тело мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили 2 июля около памятника жертвам политических репрессий. Погибший, 33-летний кавалер ордена Мужества из подмосковного Раменского. Он был в отпуске и приехал в гости к боевому товарищу. По словам его жены, весной прошлого года он добровольно заключил контракт с Министерством обороны и участвовал в спецоперации.
Мужчины вместе отмечали День ветеранов боевых действий. Поздно вечером между ними произошел конфликт, в ходе которого гость получил смертельные травмы. Подозреваемого задержали утром 2 июля.
Он признал вину и раскаялся, но не смог объяснить причину произошедшего, говорится в статье.
На кладбище в Волгоградской области женщина оскорбила родителей участника спецоперации прямо около его могилы. Семья пришла навестить погибшего сына. Позже к ним подошла женщина и в грубой форме высказалась в отношении супругов.