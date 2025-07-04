Появилось видео дома, атакованного беспилотниками ВСУ в Ростовской области

В поселке Долотинка из-за падения беспилотника был поврежден двухэтажный 8-квартирный дом.
В сети появилось видео дома, расположенного в поселке Долотинка Азовского района Ростовской области, который в ночь на 4 июля атаковали украинские беспилотники. Кадры публикуют очевидцы в местных telegram-каналах. На них видно, что в результате взрыва во многих квартирах выбиты окна и повреждены автомобили от осколков.
Местные жители сообщили в telegram-канале «ЧАТ “Это Ростов”, что после падения украинского беспилотника частично обрушилась плита перекрытия здания. Взрывной волной выбило окна в нескольких квартирах, а припаркованные автомобили получили повреждения от осколков. В результате происшествия погибла женщина 1940 года рождения, еще 20 человек эвакуировали спасатели.
В ночь на 4 июля беспилотники ВСУ атаковали Ростовскую область, попав в жилой дом в поселке Долотинка, где погибла пенсионерка, бывшая учительница местной школы. Обломки БПЛА упали на стадион. Угроза атак беспилотников в регионе сохраняется.