В Индии огромный чёрный марлин утащил рыбака в море

Как сообщает газета The Times of India., трагедия случилась, когда рыбак попытался вытащить мощную рыбу, клюнувшую на его снасть. Однако он не рассчитал силы — морской гигант резко потянул леску, буквально выдернув Ерайю из лодки в воду. Спутники рыбака немедленно подняли тревогу, оповестив другие находившиеся поблизости суда, но спасти товарища не удалось.