Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пожизненный срок получил мужчина, захвативший заложницу в Актобе

Он убил пожилых родителей женщины.

Источник: портал Диапазон

АСТАНА, 4 июл — Sputnik. В Актобе вынесли приговор по делу о захвате заложницы и двойном убийстве.

Вечером 13 января в департамент полиции Актюбинской области поступил звонок о захвате заложников. Позже выяснили, что мужчина захватил в заложницы 41-летнюю женщину, с которой у него раньше были отношения. Ее родителям, в доме которых находилась потерпевшая, он нанес ранения и сбросил в погреб и забаррикадировался.

Полиция вела переговоры три часа, а потом в ходе операции задержала преступника.

38-летний мужчина получил пожизненный срок. Он должен выплатить почти 28 млн тенге (53 тысячи долларов) компенсации пострадавшей стороне, пишет местное издание «Диапазон».