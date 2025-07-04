Пожизненный срок получил мужчина, захвативший заложницу в Актобе

АСТАНА, 4 июл — Sputnik. В Актобе вынесли приговор по делу о захвате заложницы и двойном убийстве.
Вечером 13 января в департамент полиции Актюбинской области поступил звонок о захвате заложников. Позже выяснили, что мужчина захватил в заложницы 41-летнюю женщину, с которой у него раньше были отношения. Ее родителям, в доме которых находилась потерпевшая, он нанес ранения и сбросил в погреб и забаррикадировался.
Полиция вела переговоры три часа, а потом в ходе операции задержала преступника.
38-летний мужчина получил пожизненный срок. Он должен выплатить почти 28 млн тенге (53 тысячи долларов) компенсации пострадавшей стороне, пишет местное издание «Диапазон».