Пожизненный срок получил мужчина, захвативший заложницу в Актобе

Вечером 13 января в департамент полиции Актюбинской области поступил звонок о захвате заложников. Позже выяснили, что мужчина захватил в заложницы 41-летнюю женщину, с которой у него раньше были отношения. Ее родителям, в доме которых находилась потерпевшая, он нанес ранения и сбросил в погреб и забаррикадировался.