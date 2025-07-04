Терпящих бедствие туристов на Байкале спасли в Иркутской области

В Курминском заливе Байкала сотрудники МЧС Иркутской области эвакуировали четырёх человек и собаку из резиновой лодки с вышедшим из строя мотором. Плавательное средство отнесло от берега из-за сильного ветра. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе МЧС Иркутской области.
Спасатели обнаружили группу в 3 км от острова Замогой и доставили их в поселок Курма. Пострадавшие не получили травм.
Необходимо проверять исправность судна перед выходом на воду и уточнять прогноз погоды. Напомним, что на Байкале уже были зафиксированы данные случай.