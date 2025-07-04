Терпящих бедствие туристов на Байкале спасли в Иркутской области

В Курминском заливе Байкала сотрудники МЧС Иркутской области эвакуировали четырёх человек и собаку из резиновой лодки с вышедшим из строя мотором. Плавательное средство отнесло от берега из-за сильного ветра. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе МЧС Иркутской области.