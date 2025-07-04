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Житель Башкирии получил 22 года за диверсии в Челябинской области

В Екатеринбурге осужден житель Башкирии за диверсии в Челябинской области.

Источник: Комсомольская правда

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге признал двух жителей Башкирии виновными в поджогах релейных шкафов на железной дороге в Миасском округе Челябинской области. Один из них вступил в запрещенную в России организацию и в 2023 году совершил серию диверсий, второй — студент колледжа — следил за обстановкой.

— Фотографии и видеозаписи совершенной диверсии были направлены на аккаунт террористической организации, — сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Основной фигурант дела получил 22 года лишения свободы, пять из которых проведет в тюрьме, а остальное — в колонии строгого режима. Его сообщник приговорен к шести годам в колонии общего режима.