Житель Башкирии получил 22 года за диверсии в Челябинской области

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге признал двух жителей Башкирии виновными в поджогах релейных шкафов на железной дороге в Миасском округе Челябинской области. Один из них вступил в запрещенную в России организацию и в 2023 году совершил серию диверсий, второй — студент колледжа — следил за обстановкой.