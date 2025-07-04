Житель Владивостока сжёг женщину заживо и получил 17 лет лишения свободы

Приморский краевой суд через пять лет после совершения преступления вынес приговор жителю Владивостока, признанному виновным в убийстве с особой жестокостью и умышленном повреждении имущества.
Как сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края, ранее присяжные заседатели единогласно сочли доказанным, что в июле 2020 года в квартире на острове Русский между мужчиной и его сожительницей произошёл конфликт во время совместного распития спиртных напитков. В ходе ссоры мужчина облил женщину горючей жидкостью и поджёг.
После совершённого преступления обвиняемый спрятался на балконе, дожидаясь приезда пожарных. Потерпевшая скончалась от острого отравления продуктами горения.
Суд признал мужчину виновным по пунктам «д», «е» части 2 статьи 105 УК РФ — убийство, совершённое с особой жестокостью и общеопасным способом (максимальное наказание — пожизненное лишение свободы), а также по части 2 статьи 167 УК РФ — умышленное повреждение чужого имущества, повлёкшее значительный ущерб, совершённое путём поджога, общеопасным способом (максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы).
С учётом позиции государственного обвинителя подсудимому назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год. В счёт возмещения ущерба с него взыскано более 800 тысяч рублей.