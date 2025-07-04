Житель Владивостока сжёг женщину заживо и получил 17 лет лишения свободы

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края, ранее присяжные заседатели единогласно сочли доказанным, что в июле 2020 года в квартире на острове Русский между мужчиной и его сожительницей произошёл конфликт во время совместного распития спиртных напитков. В ходе ссоры мужчина облил женщину горючей жидкостью и поджёг.