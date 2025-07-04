На Сахалине развернулась операция по спасению чёрного кота, застрявшего в окне

Прохожие на улице Краснофлотской в Корсакове заметили котёнка, который висел в приоткрытом окне и жалобно мяукал. Они вызвали спасателей. Прибывшие сотрудники МЧС установили лестницу к четвёртому этажу и помогли коту вернуться в квартиру. Питомец был явно на стрессе и активно сопротивлялся. К счастью, животное не пострадало.