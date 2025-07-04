Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Сахалине развернулась операция по спасению чёрного кота, застрявшего в окне

На Сахалине развернулась операция по спасению чёрного кота, который застрял в окне, оставленном открытым после проветривания.

Источник: Life.ru

На Сахалине чёрный кот застрял в окне на четвёртом этаже. Видео © Telegram / Город-пост Корсаков.

Прохожие на улице Краснофлотской в Корсакове заметили котёнка, который висел в приоткрытом окне и жалобно мяукал. Они вызвали спасателей. Прибывшие сотрудники МЧС установили лестницу к четвёртому этажу и помогли коту вернуться в квартиру. Питомец был явно на стрессе и активно сопротивлялся. К счастью, животное не пострадало.

Ранее Life.ru сообщал, что в Москве кот сорвался с девятого этажа и упал на бетонный козырёк подъезда. Полчаса животное лежало без движения, пока его не заметил консьерж. Питомцу потребовалась срочная реанимация.