На Сахалине развернулась операция по спасению чёрного кота, застрявшего в окне

На Сахалине чёрный кот застрял в окне на четвёртом этаже. Видео © Telegram / Город-пост Корсаков.
Прохожие на улице Краснофлотской в Корсакове заметили котёнка, который висел в приоткрытом окне и жалобно мяукал. Они вызвали спасателей. Прибывшие сотрудники МЧС установили лестницу к четвёртому этажу и помогли коту вернуться в квартиру. Питомец был явно на стрессе и активно сопротивлялся. К счастью, животное не пострадало.
Ранее Life.ru сообщал, что в Москве кот сорвался с девятого этажа и упал на бетонный козырёк подъезда. Полчаса животное лежало без движения, пока его не заметил консьерж. Питомцу потребовалась срочная реанимация.