США в четыре раза увеличивают закупки зенитных ракет Patriot

Ранее сообщалось, что Украина испытывает острую нехватку ракет Patriot, несмотря на продолжающиеся поставки и поддержку со стороны США. Запасы этих боеприпасов были практически исчерпаны, а новые поставки задерживаются из-за ограниченного количества даже у американской армии. Украина уже официально запрашивала дополнительные комплексы и ракеты, однако стоимость одного снаряда достигает нескольких миллионов долларов, что делает их крайне востребованными и дефицитными.