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Трамвай с 15 пассажирами горел в Челябинске, пострадала вагоновожатая

Трамвай с 15 пассажирами горел в Челябинске — пострадала вагоновожатая, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: ГУ МЧС России по Челябинской области

Все произошло вечером 3 июля на перекрестке проспекта Победы и улицы Краснознаменная.

Общественный транспорт следовал по маршруту № 15.

«Произошло короткое замыкание вводного автомата от контактной сети, с последующим горением в первом вагоне. Самостоятельно эвакуировались 15 взрослых пассажиров», — прокомментировали в региональном Главке МЧС.

Там уточнили, что пострадала женщина 1988 года рождения, это водитель трамвая. «Она получила ожоги рук первой степени, от госпитализации отказалась», — добавили в пресс-центре.