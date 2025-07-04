Трамвай с 15 пассажирами горел в Челябинске, пострадала вагоновожатая

Все произошло вечером 3 июля на перекрестке проспекта Победы и улицы Краснознаменная.
Общественный транспорт следовал по маршруту № 15.
«Произошло короткое замыкание вводного автомата от контактной сети, с последующим горением в первом вагоне. Самостоятельно эвакуировались 15 взрослых пассажиров», — прокомментировали в региональном Главке МЧС.
Там уточнили, что пострадала женщина 1988 года рождения, это водитель трамвая. «Она получила ожоги рук первой степени, от госпитализации отказалась», — добавили в пресс-центре.