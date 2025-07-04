Спасатели на Сахалине смогли помочь выбраться коту, застрявшему в окне

На Сахалине в пятницу, 4 июля, спасатели провели целую операцию по спасению черного кота — он застрял в окне, которое хозяева забыли закрыть после проветривания.
Изначально за помощью к сотрудникам экстренных служб обратились обеспокоенные очевидцы, которые проходили по улице Краснофлотской в городе Корсаков.
По их словам, кот попал в ловушку, из-за чего жалобно пищал на всю улицу. На место прибыли МЧС — они выдвинули лестницу к четвертому этажу и затолкали его в квартиру.
Животное из-за сложившейся ситуации находилось в состоянии стресса, из-за чего оказывало сопротивление.
Вертикальное проветривание жилищ может быть опасно при наличии дома питомцев. Ветеренары рекомендуют устанавливать на окна сетки «антикошка», уточнили в Telegram-канале Shot.
Ранее в Махачкале спасли пятнистого кота по кличке Цезарь, который спрятался во время взрыва в жилом доме. Животное испугалось громких хлопков и затаилось в одной из квартир.
В феврале двух котов и пять крыс также спасли от пожара в Саратове. Спасатели обнаружили животных в проходе и под диваном. Котов и клетку с крысами вынесли на улицу.